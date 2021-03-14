В Італії очікують на покращення ситуації з COVID наприкінці весни

"Застосування більш суворих заходів та поступове зростання кількості щеплених людей змушує нас думати, що вже у другій половині весни ситуація з кількістю (заражень) буде поліпшуватися", - заявив міністр.

При цьому він додав, що найближчі тижні "будуть зовсім не легкими".

Сперанца заявив, що вакцини в Італії та Європі були "ефективними та безпечними". За його словами, Італія очікує поставок 52 мільйонів доз у другому кварталі року, і кампанія з вакцинації буде прискорена, навіть в разі подальших затримок із поставками.

Наразі 6,6 мільйона італійців отримали принаймні одну дозу вакцини, з них трохи менш як 2 мільйонів отримали необхідні 2 дози, свідчать дані міністерства охорони здоров'я.