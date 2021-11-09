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В Італії за відмову від вакцинації відсторонили від роботи майже 2200 лікарів

Автор: Валерія Поліщук

В Італії за відмову вакцинуватися від коронавірусу відсторонили від роботи 2178 лікарів. При цьому вже 522 медпрацівники зробили щеплення, щоб повернутися до роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну Федерацію медичних палат Італії.

"Число лікарів, які зробили щеплення після відсторонення від роботи, зростає в абсолютному вираженні: на сьогодні 522 з 2178 лікарів були відсторонені від роботи, тобто майже кожен четвертий", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на сьогодні 1656 лікарів залишаються відстороненими від роботи через те, що вони ще не виконали вимогу про вакцинацію.

Всього в Італії зареєстровано 468 тисяч лікарів.

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ІталіяВакцинація