В Італії схвалили вакцинацію вагітних з другого триместру

Національний інститут охорони здоров'я Італії (ISS) схвалив вакцинацію від коронавірусу для вагітних. Зокрема, отримати щеплення вони можуть на другому або третьому триместрі вагітності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У ISS заявили, що рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючою кількістю доказів безпеки вакцин під час вагітності як для плода, так і для матері.

"Жінки, які бажають пройти вакцинацію в першому триместрі вагітності, повинні оцінити ризики і переваги разом з лікарем", - йдеться в повідомленні, де наводяться дані про те, що лихоманка, яка є однією з можливих реакцій на вакцину, може викликати підвищений ризик вроджених вад розвитку.

Жінки, які годують груддю, можуть спокійно вакцинуватися, заявили в ISS, додавши, що немовлята можуть безпечно вбирати антитіла через молоко.