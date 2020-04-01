В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу

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Смертність від вірусу у вікових категоріях 60+ становить від 5 до 25%

Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що висока смертність серед літніх жителів країни через коронавірус пояснюється тим, що через аномально теплої зими люди легше звичайного перенесли епідемію грипу в листопаді - січні. Про це повідомляє Bloomberg.

На підставі даних моніторингу в найбільших італійських містах був зроблений висновок, що існує середній показник смертності від грипу - приблизно 8 тис. осіб в рік. Взимку 2016-2017 років він був вище звичайного, а цього року, навпаки, нижче.

Як даними фахівців, в північних районах країни смертність від грипу в листопаді - січні була нижче середньої на 6%, а в центральних і південних - на 3%.

В результаті літні люди, які знаходяться у групі ризику, взимку перемістилися в групу ризику при появі коронавірусу в лютому - березні. Їх смерть внесла значний внесок у загальну статистику смертності.

В Асоціації епідеміологів Італії заявили, що загальна кількість померлих літніх людей в країні через спалах коронавірусу перевищило показники за летальних випадків від грипу за останні два роки, однак цей показник не дотягує до рівня смертності трирічної давності.

Смертність від вірусу у вікових категоріях 60+ становить від 5 до 25%. Смертність у всіх інших вікових групах знаходиться на мінімальному рівні.

Нагадаємо, через коронавірус в Італії число загиблих серед лікарів зросла до 63 осіб.

Крім того, Італія ввела безпрецедентні заходи у зв'язку зі зростанням кількості заражених COVID-19 у країні. Так, італійцям рекомендують не залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних ситуаціях.