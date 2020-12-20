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В Італії виявили випадок зараження мутованим типом коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

В Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу. Заражений повернувся з Великобританії.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Пацієнт разом з партнером повернувся з Британії кілька днів тому, приземлившись в аеропорту Риму Фьюмічіно. Зараз він знаходиться на самоізоляції.

У той же час, у Німеччині заявили, що в країні поки не виявили випадків зараження новим різновидом коронавіруса.

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Нагадаємо, що у зв'язку з поширенням нового типу вірусу ряд країн Європи вже заборонили авіа- та інше пасажирське сполучення з Британією. Серед них і Італія.

ЗМІ стверджують, що на наступному тижні весь Євросоюз зупинить пасажирське сполучення з Британією, щоб уникнути поширення нового типу вірусу.

З сьогоднішнього дня у Лондоні і в двох графствах на південному сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Вони передбачають заборону на в'їзд і виїзд з регіонів, скасування кількох днів планованого пом'якшення карантину, закриття магазинів і закладів послуг не першої необхідності.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше. Він поширюється на 70% швидше і поки невідомо, як з ним справляється вакцина Pfizer, якої вже вакцинують у Британії та деяких інших країнах світу.

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