ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу

Новость на русском → Італія, Середа 03 березня 2021 03:06
В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу Фото: дівчина в масці (freepik)
Автор: Артур Родивилов

На півночі Італії, в місті Брешія вчені виявили "нігерійський" штам. Про це заявив президент Італійського товариства вірусологів та директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо.

Його цитує агентство ANSA.

Новий штам коронавірусу виявили в Нігерії в кінці грудня 2020 року.

"Вперше в Італії ми виділили штам, що несе мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин проти COVID-19", - заявив Карузо.

Нагадаємо, влада Італії посилила діючі обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу. Переважно обмеження торкнулися півночі країни, зокрема міста Мілан і Турин.

Раніше уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого, чия мати заразилася COVID-19.

Крім того, "британський" штам коронавірусу виявили вже в 100 країнах світу.

Додамо, що раніше дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина Коронавірус
NEWS
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
DAILY
Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді