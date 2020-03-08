В Італії начальник Генштабу армії заразився коронавірусів

Начальник Генерального штабу Збройних сил Італії генерал Сальваторе Фарина заразився новим коронавірусом. Про це повідомляє агентство АNSA.

Повідомляється, що Фарина повідомив про це сам, додавши, що відчуває себе добре. В даний час він знаходиться в одиночній палаті в госпіталі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Італії у губернаторів Лаціо Ніколлен Дзінгаретті і П'ємонту Альберто Чіріо зафіксували коронавірус. Першим захворювання підтвердили у Дзінгаретті. Його тест дав позитивний результат на коронавірус 7 березня. У неділю, 8 березня, про інфікування повідомив також Чіріо. Вони обидва брали участь в нараді про заходи щодо подолання кризи викликаного коронавірусів в будівлі італійського уряду в Римі 4 березня.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії закрив на карантин весь автономний регіон Ломбардія і ще 11 провінцій в зв'язку з поширенням нового коронавіруса. Карантин триватиме як мінімум до 3 квітня.

Станом на ранок 8 березня в Італії було зафіксовано 5883 випадків коронавірусу. Всього в світі більше 106 тисяч людей заразилися новим вірусом. З них понад 9 тисяч в Європі.