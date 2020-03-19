В Італії від коронавірусу померло ще 427 людей

За минулу добу в Італії від коронавірусу померли 427 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За словами голови департаменту цивільної оборони Анджело Бореллі, кількість летальних випадків у країні зросла до 3405 осіб. Також на 4 480 осіб збільшилося число заражених коронавірусом в країні. Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Італії досягла 41 035 людей.

Бореллі додав, що сьогодні 2 498 пацієнтів були госпіталізовані до реанімації, це на 241 більше, ніж учора. З них трохи більше тисячі перебувають в Ломбардії - епіцентрі спалаху коронавірусу в Італії.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в країні, який оголосили до 3 квітня, має бути продовжений через пандемію коронавірусу, яка не вщухає.

Також РБК-Україна повідомляло, що смертність від коронавірусу в Італії у 8 разів вища, ніж в Китаї.