В Італії від коронавірусу померли понад 20 тис. осіб

В Італії кількість смертельних випадків від коронавірусу перевищила 20 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, за останню добу від COVID-19 померли ще 566 жителів країни. Загальна кількість смертей в Італії досягла 20 446.

За останні 24 години було зафіксовано ще 1363 випадки зараження. Всього в країні коронавірусом інфікувалися майже 160 тис. італійців. Активних випадків захворювання - 103,5 тис.

З початку пандемії від інфекції вилікувалися майже 65 тис. осіб. Також продовжує знижуватися число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Наразі у важкому або вкрай важкому стані перебувають щонайменше 3260 осіб.

Італія донедавна очолювала список країн з найбільшою смертністю від вірусу. Кілька днів тому на перше місце вийшли Сполучені Штати Америки.

На даний момент в США від коронавірусу померли майже 23 тис. осіб. Загальна кількість заражених - понад 577 тис. Одужали - близько 34 тис. чоловік.