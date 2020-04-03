В Італії від коронавірусу померли понад 70 лікарів

Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

3 квітня в Італії померли ще два медика

В Італії в результаті інфікування коронавірусом померли 73 лікаря. Про це повідомляє видання ANSA.

Так, у п'ятницю, 3 квітня, померли ще двоє лікарів, збільшивши кількість летальних випадків серед медпрацівників збільшилася до 73.

Мова йде про кардіолога Рікардо Паріса і домашньому лікареві Домініці Мусафире.

Нагадаємо, станом на 2 квітня в Італії кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, наблизилося до 14 тисяч. За добу від коронавіруса померли 760 осіб. Також в Італії підтверджено 115 242 випадків коронавіруса.

Крім того, раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вибачилася перед Італією за відсутність солідарності з боку Європи у боротьбі з коронавірусом. За словами голови Єврокомісії, багато європейські країни з самого початку зосередилися на власних проблемах.

Додамо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.

Зазначимо, що 2 квітня кількість хворих коронавірусом у світі перевищило 1 мільйон осіб. Жертвами вірусу стали понад 51 тисячі.