ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії від коронавірусу померли понад 70 лікарів

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 18:54
В Італії від коронавірусу померли понад 70 лікарів
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

3 квітня в Італії померли ще два медика

В Італії в результаті інфікування коронавірусом померли 73 лікаря. Про це повідомляє видання ANSA.

Так, у п'ятницю, 3 квітня, померли ще двоє лікарів, збільшивши кількість летальних випадків серед медпрацівників збільшилася до 73.

Мова йде про кардіолога Рікардо Паріса і домашньому лікареві Домініці Мусафире.

Нагадаємо, станом на 2 квітня в Італії кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, наблизилося до 14 тисяч. За добу від коронавіруса померли 760 осіб. Також в Італії підтверджено 115 242 випадків коронавіруса.

Крім того, раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вибачилася перед Італією за відсутність солідарності з боку Європи у боротьбі з коронавірусом. За словами голови Єврокомісії, багато європейські країни з самого початку зосередилися на власних проблемах.

Додамо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.

Зазначимо, що 2 квітня кількість хворих коронавірусом у світі перевищило 1 мільйон осіб. Жертвами вірусу стали понад 51 тисячі.

Військові перед відправкою в зону ООС будуть проходити 14-денний карантин
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся