В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила тисячу людей, більше 15 тисяч інфіковані. Про це повідомляє AFP.

Як зазначили італійські влади, за станом на вечір 12 березня в країні зафіксовано 1016 смертей від коронавірусу. Днем раніше в Італії було 827 смертельних випадків. Крім цього зросла кількість інфікованих Covid-19 до 15 113 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в Італії підтвердили коронавірус у громадянки України. Вона перебуває у важкому стані в лікарні, у неї проблеми з диханням.

Зазначимо, 9 березня в Італії розширили карантин на всю країну. Італійцям рекомендували не залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних сімейних ситуаціях.

Крім цього, 11 березня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що всі магазини в країні, за винятком аптек і продуктових магазинів, закриваються у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі. За словами глави ВООЗ у світі лише у 81 з 193 країн не зафіксували жодного випадку коронавірусу.