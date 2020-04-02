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В Італії кількість смертей від COVID-19 наблизилася до 14 тисяч

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 20:59
В Італії кількість смертей від COVID-19 наблизилася до 14 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com/HNews)

За добу від коронавірусу померли 760 осіб

В Італії кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, ввечері 2 квітня наблизилася до 14 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За останніми даними, жертвами коронавірусу в Італії стали 13 915 людей. При цьому знову збільшилася добова кількість смертей. За останню добу від коронавірусу померли 760 осіб, що на 33 більше, чим за попередню.

Крім того, за даними сервісу worldometers, станом на вечір 2 квітня в Італії підтверджено 115 242 випадки коронавірусу. Інтенсивність поширення коронавірусу зменшилася, за добу було виявлено 4 668 нових випадків.

Нагадаємо, раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вибачилася перед Італією за відсутність солідарності з боку Європи у боротьбі з коронавірусом. За словами голови Єврокомісії, багато європейських країн з самого початку зосередилися на власних проблемах.

Також РБК-Україна писало, що кількість летальних випадків від коронавірусу ввечері 2 квітня перевищила 50 тисяч. Найбільша кількість смертей зафіксована в Італії та Іспанії. На третє місце за кількістю смертей від COVID-19 вийшли Сполучені Штати.

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