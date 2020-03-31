В Італії кардинал заразився коронавірусом

Фото: Анджело Де Донатиса (з відкритих джерел)

Найближче оточення вікарія в цілях профілактики пішло на самоізоляцію

У генерального вікарія Риму кардинала Анджело Де Донатіса виявили коронавірус, він був госпіталізований в римську лікарню Джемелли. Про це повідомляє італійський телеканал Rai News 24.

За повідомленням Вікаріату Риму, у 66-річного кардинала "висока температура, але його загальний стан задовільний, йому прописана антивірусна терапія". Також наголошується, що найближче оточення вікарія в цілях профілактики пішло на самоізоляцію.

Раніше, через спалах коронавірусу в Італії, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь по відеотрансляції, а не з балкона Апостольського палацу у Ватикані, як це традиційно відбувається.

Нагадаємо, Італія ввела безпрецедентні заходи в зв'язку з зростанням кількості заражених COVID-19 у країні. Так, італійцям рекомендують не залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних ситуаціях.

Разом з тим, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 548 чоловік. Тільки за останню добу підтвердилися 62 нових випадки. Нові зараження фіксуються в Сумській, Львівській, Донецькій, Івано-Франківській та Одеській областях. У Київській області за вихідні померли двоє чоловіків у віці 47 і 49 років.