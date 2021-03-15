В Італії вилучили партію вакцини AstraZeneca після смерті людини

Прокурори північноіталійського регіону П'ємонт заявили в понеділок, що вилучили партію з 393 600 доз вакцини AstraZeneca COVID-19 після смерті чоловіка через кілька годин після того, як він отримав щеплення.

Про це повідомляє Reuters .

У неділю регіональний уряд П'ємонту припинив використання партії після того, як Сандро Тогнатті, 57-річний вчитель музики, захворів та помер за обставин, які досі не з'ясовані.

Відзначимо, низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Таїланд, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі і Великобританії.

Як писало РБК-Україна, ЕМА спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів. Таку заяву він зробив з посиланням на Європейське агентство з лікарських засобів.