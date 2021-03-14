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В Італії виключили зв'язок смерті пацієнта в П'ємонті з щепленням COVID-вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Італія, Неділя 14 березня 2021 21:10
В Італії виключили зв'язок смерті пацієнта в П'ємонті з щепленням COVID-вакциною AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Італії виключили зв'язок між щепленням вакциною від коронавірусу AstraZeneca і смертю вчителя в регіоні П'ємонт. Тому в країні закликали уважно ставитися до рішень про припинення вакцинації цим препаратом.

Про це заявив президент Італійського агентства з лікарських засобів Джорджіо Палу, повідомляє Orizzontescuola.it.

Він зазначив, що зараз немає надійних даних про небезпеку вакцини для здоров'я пацієнтів.

"До теперішнього моменту не виявлено причинно-наслідковий зв'язок між введенням вакцини і смертю, яка сталася у П'ємонті. Через це, перед тим, як приймати певні рішення, потрібно бути дуже обережними. AstraZeneca не небезпечна", - додав Палу.

Нагадаємо, північний регіон Італії П'ємонт заявив у неділю, що тимчасово припинить щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca після смерті вакцинованого в суботу вчителі з міста місті бієлла.

Раніше повідомлялося, що італійський медичне агентство Aifa в четвер заборонило використовувати одну партію вакцини AstraZeneca. Джерела Reuters повідомили, що рішення було прийнято після смерті двох чоловіків на Сицилії.

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