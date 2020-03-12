В Італії в українки підтвердили коронавірус, вона у важкому стані

В Італії госпіталізовано громадянку України з коронавирусом, вона у важкому стані. Про це повідомила активістка Оксана Федків на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, українку, яка працювала в провінції Брешія, госпіталізували з підозрою на коронавірус 8 березня. Сьогодні, 12 березня, офіційно підтвердили діагноз.

"Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження), яка працювала на законних підставах і з усіма документами Ровато провінції Брешія. Чотири дні тому була госпіталізована в одну з лікарень К`ярі з підозрою на COVID-19 (коронавірусу). Сьогодні діагноз був підтверджений. Жінка знаходиться в реанімації, інтубована (утруднене дихання - ред.), у дуже важкому стані", - повідомила активістка.

Вона також звернулася до всіх людей, хто контактував з інфікованою українкою, звернутися до лікарів і обмежити своє пересування.

Раніше РБК-Україна писало, що за кордоном було зареєстровано п'ять випадків зараження коронавірусом в українців. З них один в Італії і чотири в Японії.

Нагадаємо, 12 березня в Україні зафіксували ще два випадки коронавіруса. Обидва випадки підтвердили у жителів Чернівецької області, де раніше був виявлений перший випадок інфікування. Всього в Україні підтверджено три випадки захворювання.