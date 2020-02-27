В Італії глава Ломбардії самоізолювався на карантин через коронавірус

Фонтана заявив, що і він, і інші члени його команди не заражені вірусом
Глава італійського регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана оголосив, що йде в самоізоляцію на 14 днів через коронавірус. Про це повідомляє Аljazeera.
Повідомляється, що з заявою Фонтана виступив після того, як результат тесту на коронавірус одного з працівників його регіонального уряду виявилися позитивними.
Фонтана заявив, що і він, і інші члени його команди не заражені вірусом. Тим не менш, вони проведуть 14 днів на карантині.
"На даний момент у мене немає ніякого типу інфекції. Але два тижні я постараюся жити у своєрідній самоізоляції", - заявив він.
Відзначимо, в Італії число жертв коронавірусу досягло 17, кількість інфікованих збільшилася до 650 чоловік.
Раніше повідомлялося про 528 інфікованих і 14 летальних випадків внаслідок коронавіруса в Італії.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу у країні.
Також повідомлялося, що в Італії коронавірус підтвердили у професійного футболіста.