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В Італії та Франції чергові рекорди за кількістю нових випадків COVID

Автор: Валерія Поліщук

У Франції та Італії зафіксували рекорди за новими випадками зараження на коронавірус. У Франції за минулу добу підтвердили майже 95 тисяч випадків, а в Італії - понад 50 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У п'ятницю, 24 грудня, в Італії був зафіксований другий поспіль рекордний денний показник захворюваності. Число нових випадків досягло 50 599 в порівнянні з 44 595 днем раніше.

Кількість смертей в Італії, пов'язаних з коронавірусом, знизилася до 141 зі 168 у четвер. Всього в Італії зареєстровано 136 386 смертей, пов'язаних з COVID, що є другим за величиною показником в Європі після Великобританії і дев'ятим у світі.

На сьогодні в країні зареєстровано 5,57 мільйона випадків захворювання.

При цьому сьогодні Франція повідомила про рекордні 94 124 нових випадків зараження коронавірусом за день, а число госпіталізованих у зв'язку з цим захворюванням досягло семимісячного максимуму і склало майже 16 200 осіб.

Нагадавши, у Британії за вчора виявили понад 122 тисячі нових випадків коронавірусу. Це найбільше число з початку пандемії.

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ФранціяІталіяКоронавірус