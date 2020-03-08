В Італії у двох губернаторів виявили коронавірус

В Італії у губернаторів Лаціо Николла Дзингаретти і П'ємонту Альберто Чирио зафіксували коронавирус. Про це повідомляє RAI.

Першим захворювання підтвердили у Дзингаретти. Його тест дав позитивний результат на коронавірус 7 березня. У неділю, 8 березня, про інфікування повідомив також Чирио. Вони обидва брали участь у нараді про заходи з подолання кризи, викликаного коронавірусом в будівлі італійського уряду в Римі 4 березня.

"Ми сиділи далеко один від одного і не потиснули один одному руки при зустрічі, як і вимагає протокол по боротьбі з інфекцією", -сказав Чирио.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Італії закрила на карантин весь автономний регіон Ломбардія і ще 11 провінцій у зв'язку з поширенням нового коронавіруса. Карантин триватиме як мінімум до 3 квітня.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 8 березня в Італії було зафіксовано 5883 випадків коронавіруса. Всього в світі понад 106 тисяч людей заразилися новим вірусом. З них більше 9 тисяч в Європі.

Відзначимо, на даний момент в Євросоюзі лише в одній країні - Кіпрі, не було випадків зараження коронавірусом.