В Італії в грудні почнуть прищеплювати третьою дозою вакцини людей від 40 років

В Італії запускають компанію з вакцинації жителів країни від 40 до 60 років третьою дозою вакцини від коронавірусу. Вакцинація розпочнеться з 1 грудня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"У ході дебатів я оголошую, що ми робимо ще один крок вперед: з 1 грудня ті, кому від 40 до 60 років, також будуть покликані отримати додаткову дозу щеплення. Третя доза є абсолютно стратегічною для кампанії з вакцинації", - заявив міністр.

За його словами, цикл вакцинації вже завершили 83,7% жителів Італії.

"Ми почали з імунокомпрометованих, немічних, медичних працівників, старше 60 років і тих, хто хворів J&J, яким можна проводити ревакцинацію через шість місяців", - додав він.