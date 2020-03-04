В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила 100

Кількість загиблих від спалаху коронавірусу в Італії збільшилася на 28 за останню добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Служби цивільного захисту Італії, станом на вечір 4 березня кількість заражених коронавірусом нового типу в країні становить майже 3090, тоді як у вівторок було відомо про 2263 хворих.

Зазначається, що за останню добу зафіксовано 28 летальних випадків. Загалом від зараження коронавірусом в Італії померли 107 людей. Також відомо про 276 осіб, яким вдалося перебороти хворобу.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що станом на вечір 3 березня коронавірусом в Італії заразилися 2263 людини, 239 очікують лабораторного підтвердження наявності інфекції. Ще 160 громадян одужали.

Також РБК-Україна писало, що уряд Італії ухвалив рішення про закриття всіх шкіл та університетів у країні через спалах коронавірусу. Всі навчальні заклади Італії будуть закриті до середини березня.

Крім того, станом на ранок 4 березня число смертельних випадків від коронавірусу COVID-19 в Італії становила 79 осіб.