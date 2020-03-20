В Італії число жертв коронавірусу за добу перевищило 600

В Італії за добу від коронавірусу COVID-19 померли 627 осіб, що є новим рекордом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що раніше рекордна кількість смертей за добу від вірусу було зафіксовано в Китаї.

За станом на 20 березня, в Італії від коронавіруса померли 4032 людини.

за минулу добу в Італії від коронавірусу померли ще 427 осіб. Кількість летальних випадків в країні зросло до 3405, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Італії досягло 41 035 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в країні, який оголосили до 3 квітня, повинен бути продовжений через триваючу пандемію коронавірусу.

Крім того, смертність від коронавірусу в Італії в 8 разів вище, ніж в Китаї.