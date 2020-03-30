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В Італії кількість заражених коронавірусом перевищила 100 тис. осіб

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 19:42
В Італії кількість заражених коронавірусом перевищила 100 тис. осіб
Ілюстративне фото (flickr)

Всього від вірусу померли 11,5 тис. італійців

Кількість інфікованих коронавірусом в Італії перевищила 100 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, за останню добу коронавірусом заразилися трохи більше 4 тис. осіб. Таким чином, загальне число інфікованих у країні збільшилося майже до 102 тис. людей.

Також зросла кількість смертей у країні. Так, з учорашнього дня COVID-19 забрав життя ще 812 італійців. Всього від вірусу в Італії померли 11,5 тис. осіб. При цьому кількість людей, які одужали від вірусу, також зросла - відомо про понад 14 тис. таких пацієнтів, що на 1590 більше, ніж повідомлялося учора.

Крім звичайних людей, також інфікувалися 8358 медичних працівників. За добу їх кількість збільшилася на 595 осіб. Повідомляється і про нові смертельні випадки серед медиків. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Італії, за добу померли ще 2 лікарі, збільшивши кількість смертей серед медперсоналу до 63 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом у світі заразилися понад 700 тис. людей. Також зареєстровано майже 35 тис. смертельних випадків. Від вірусу одужали трохи більше 156 тис. осіб.

Подробиці поширення пандемії в Україні та світі 30 березня - в матеріалі РБК-Україна.

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