В Італії кількість нових випадків коронавірусу зменшується п'ятий день

В Італії за останні 24 години лабораторно підтвердили 2 357 хворих на коронавірусну інфекцію, що свідчить про зменшення захворюваності вже 5 день поспіль. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, за останню добу в Італії зареєстровано 2 357 нових випадків інфікування коронавірусом, ця кількість менша ніж напередодні - 3 021 та ще менша ніж ще одним днем раніше - 2 646. Також за добу одужали 2622 людей та ще 415 пацієнтів померли.

Кількість активних випадків - хворих, які на даний час мають позитивний результат тесту - знизилася ще на тисячу, порівняно з попереднім днем - зараз це 105 847 хворих, у порівнянні з 106 848 вчора.

Як зазначається, наразі в лікарнях Італії перебувають 21 533 хворих, з них 2102 - у відділеннях інтенсивної терапії, що на 71 менше, ніж вчора.

Загалом від початку пандемії в країні лабораторно підтвердили 195 351 випадок інфікування коронавірусом, з яких 26 384 хворих - померли та 63 120 - одужали.

Нагадаємо, у неділю вранці, 26 квітня, у світі зафіксовано 2 млн 921 тис. 439 випадків інфікування коронавирусом.