В Італії число жертв коронавірусу різко зросло

Голова служби цивільної оборони Італії Анджело Бормана заявив, що за добу кількість жертв коронавірусу збільшилася на 196 осіб, досягнувши в цілому 827. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biz Rebublic.

При цьому Бормана зазначив, що кількість випадків інфікування зросла на дві тисячі й при цьому перевищила 12 тисяч.

"Напередодні ми говорили, що дані по Ломбардії були неповними, бо вони не враховували людей в домашній ізоляції, але насправді зростання за добу знаходиться в тренді попередніх днів", - пояснив він.

За станом на 11 березня, кількість інфікованих COVID-19 в Італії 12 462 людини, включаючи померлих і видужали.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавіруса у світі. Останній раз пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах "свинячого" грипу.

Крім того, в Україні ввели карантин з-за поширення коронавіруса. Карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня в усіх областях. У зв'язку з цим заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.