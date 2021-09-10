В Італії не пускатимуть до шкіл та вишів без COVID-щеплень

Так, обмеження буде стосуватися учнів та їх батьків, студентів, абітурієнтів, вчителів, викладачів у вишах.

Нові обмеження набудуть чинності вже з 10 жовтня та триватимуть до кінця грудня, коли в країні має закінчитися надзвичайний стан.

Якщо людина не матиме "зеленого пропуску", їй доведеться пред'явити негативний результат тесту на COVID-19.

Однак обмеження не стосуватиметься учнів молодших класів, а також тих, хто не може отримати щеплення за медичними показаннями.

Вказано, що на того, хто порушить це правило чекає штраф у розмірі 1000 євро.