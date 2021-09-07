RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Італії пропонуватимуть третю дозу вакцини від COVID "вразливим" пацієнтам

Автор: Тіберій Юрик

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що вже в поточному місяці третя (бустерна) доза вакцини від коронавірусу буде доступна для "клінічно вразливих" пацієнтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що до "вразливих" пацентів відносяться, наприклад, онкохворі або пацієнти після трансплантації.

Також глава МОЗ Італії підтвердив слова прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який заявив, що всіх італійців відповідного віку незабаром можуть зобов'язати вакцинуватися. За його словами, як тільки Європейське агентсво з лікарських препаратів (EMA) дозволить застосування четвертої дози, в Італії можуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало оцінювати необхідність бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty).

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяКоронавірусВакцинація