В Італії на борту затриманого лайнера не виявили коронавірус

В Італії, на борту круїзного лайнера Costa Crociere, затриманого в порту Чивітавекк'я (близько 100 км на південь від Риму), не виявили випадки зараження коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Повідомляється, що попередні результати аналізів пасажирів лайнера не підтвердили коронавірус.

"Висока температура і нечіткі симптоми грипу є тільки у жінки, у її партнера ніяких симптомів, але його ізолювали в якості запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

На думку медиків, варто дочекатися результатів аналізів для повного виключення зараження коронавірусом.

Зараз близько 6 тисячам пасажирів лайнера не дозволяється залишати борт судна.

Зазначимо, що викликали підозру туристи з Гонгконгу - чоловік і дружина, яких відправили в одну палату на борту лайнера. Однак, висока температура і проблеми з диханням були виявлені тільки у жінки.

Нагадаємо, круїзний лайнер Costa Concordia, на борту якого близько 6 тис. пасажирів, заблокований в порту Чивітавекк'я через підозру на зараження коронавірусом у пасажирки з Гонконгу.

Як повідомляло РБК-Україна, що станом на 30 січня, число хворих коронавірусом в Китаї досягло 7830 осіб. Влада Китаю припускає, що спалах вірусу досягне свого піку до середини лютого, а потім піде на спад, і повністю завершиться до кінця березня.