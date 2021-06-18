В Італії з 1 липня почнуть видавати covid-паспорти. Італійські паспорти будуть повністю сумісні з COVID-сертифікатами всіх країн Європейського Союзу.
Нові сертифікати міститимуть сканований QR-код. Документ буде доступний італійською, англійською, французькою та німецькою мовами.
При цьому covid-паспорт можна буде отримати поштою або запросити у сімейного лікаря або в аптеці при наявності медичної карти.
Отримати паспорт можна буде повністю вакцинованим, вилікувалися від коронавірусу або отримали негативний результат тесту на COVID-19.
Нагадаємо, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.