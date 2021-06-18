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В Італії з 1 липня почнуть видавати COVID-паспорти

Автор: РБК-Україна

В Італії з 1 липня почнуть видавати covid-паспорти. Італійські паспорти будуть повністю сумісні з COVID-сертифікатами всіх країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба уряду Італії.

Нові сертифікати міститимуть сканований QR-код. Документ буде доступний італійською, англійською, французькою та німецькою мовами.

При цьому covid-паспорт можна буде отримати поштою або запросити у сімейного лікаря або в аптеці при наявності медичної карти.

Отримати паспорт можна буде повністю вакцинованим, вилікувалися від коронавірусу або отримали негативний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

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ІталіяКоронавіруспаспортВакцинація