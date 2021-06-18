В Італії з 1 липня почнуть видавати COVID-паспорти

Нові сертифікати міститимуть сканований QR-код. Документ буде доступний італійською, англійською, французькою та німецькою мовами.

При цьому covid-паспорт можна буде отримати поштою або запросити у сімейного лікаря або в аптеці при наявності медичної карти.

Отримати паспорт можна буде повністю вакцинованим, вилікувалися від коронавірусу або отримали негативний результат тесту на COVID-19.