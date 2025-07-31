Историю Европы сегодня пишут украинской кровью, - глава МИД Украины

Европейская история сегодня пишется чернилами с украинской кровью.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"К сожалению, господин президент, и я, и вы вынуждены начинать каждое выступление одними и теми же словами: сегодня Киев снова подвергся атаке, сегодня Украину жестоко обстреляли, есть погибшие, сегодня убиты гражданские, в том числе дети", - заявил он.
Сибига отметил, что это свидетельствует о неспособности послевоенного мирового порядка останавливать подобную агрессию.
"Я уверен, что безопасность Украины и безопасность Европы - это неразрывные вещи. А значит, это также и коллективная ответственность", - отметил он.
Министр подчеркнул, что история никогда не завершалась - "ни после Хельсинки, ни после падения Берлинской стены, и, вероятно, никогда не завершится вообще".
"Мы сейчас творим нашу историю, и главные чернила, которыми сегодня пишется европейская история - это кровь моих соотечественников, украинского народа", - подчеркнул Сибига.
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