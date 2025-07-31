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Историю Европы сегодня пишут украинской кровью, - глава МИД Украины

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейская история сегодня пишется чернилами с украинской кровью.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"К сожалению, господин президент, и я, и вы вынуждены начинать каждое выступление одними и теми же словами: сегодня Киев снова подвергся атаке, сегодня Украину жестоко обстреляли, есть погибшие, сегодня убиты гражданские, в том числе дети", - заявил он.

Сибига отметил, что это свидетельствует о неспособности послевоенного мирового порядка останавливать подобную агрессию.

"Я уверен, что безопасность Украины и безопасность Европы - это неразрывные вещи. А значит, это также и коллективная ответственность", - отметил он.

Министр подчеркнул, что история никогда не завершалась - "ни после Хельсинки, ни после падения Берлинской стены, и, вероятно, никогда не завершится вообще".

"Мы сейчас творим нашу историю, и главные чернила, которыми сегодня пишется европейская история - это кровь моих соотечественников, украинского народа", - подчеркнул Сибига.

Атака на Киев 31 июля

Россия ночью нанесла удар по Киеву, в столице работала ПВО. Российские беспилотники летели на город с разных направлений. Больше всего разрушений зафиксировано в Соломенском районе, в частности, повреждено здание вуза и жилые дома.

Рано утром захватчики запустили по Киеву ракеты. Известно о восьми жертвах и более 100 пострадавших.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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Андрей СибигаВойна России против Украины