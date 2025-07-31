Историю Европы сегодня пишут украинской кровью, - глава МИД Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"К сожалению, господин президент, и я, и вы вынуждены начинать каждое выступление одними и теми же словами: сегодня Киев снова подвергся атаке, сегодня Украину жестоко обстреляли, есть погибшие, сегодня убиты гражданские, в том числе дети", - заявил он.

Сибига отметил, что это свидетельствует о неспособности послевоенного мирового порядка останавливать подобную агрессию.

"Я уверен, что безопасность Украины и безопасность Европы - это неразрывные вещи. А значит, это также и коллективная ответственность", - отметил он.

Министр подчеркнул, что история никогда не завершалась - "ни после Хельсинки, ни после падения Берлинской стены, и, вероятно, никогда не завершится вообще".

"Мы сейчас творим нашу историю, и главные чернила, которыми сегодня пишется европейская история - это кровь моих соотечественников, украинского народа", - подчеркнул Сибига.