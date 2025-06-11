Историк пояснил, почему политики в Польше спекулируют на теме Волынской трагедии

Одним из трендов в Польше является нарастание нетерпимости к другим. В условиях поляризации польского общества одни популисты борются с другими.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал историк Александр Зинченко.
"Польские политики вместо того, чтобы разминировать общее прошлое, пытаются вставлять пальцы истории в дверь, зажимать эту дверь и смотреть: а что же будет дальше?! Здесь не надо ставить экспериментов: будет больно", - сказа он.
По его словам, сейчас Польша находится в двух трендах. Первый тренд – это рост ксенофобии по отношению к другим. За последние три года увеличилось неприятие других. К мигрантам, в том числе к украинским. Которые совсем не хотели выезжать, но оказались под бомбами и вынуждены были спасать свои жизни за пределами родной страны.
Второй современный тренд - это поляризация польского общества. Украинское общество находится в противоположном тренде – у нас мы видим мощный тренд к консолидации общества, считает Зинченко.
Как отметил Зинченко, эта история очень мифологизирована в коллективной памяти поляков.
"Этот конфликт памяти находится в горячей фазе. Я не вижу сейчас ни одного польского политика, который готов взять ответственное лидерство за то, чтобы разминировать эти мины нашего общего прошлого", - сказал он.
По его мнению, в Польше одни популисты борются с другими популистами, они вообще не мыслят категориями ответственного лидерства. "Пока популизм не обанкротится политически, никакого процесса взаимопонимания с Польшей не будет", - добавил историк.
По его словам, чтобы работать над такими вопросами, надо работать "в долгую". Создать группы историков, которые будут взаимодействовать и общаться на эту тему."Я был одним из участников создания этой группы. Польская сторона сделала все, чтобы в 2016 году эта группа историков перестала собираться. Это была исключительно политика на тот момент власти, которую сформировала партия "Право и справедливость"", -рассказал Зинченко.
"Если другая сторона не хочет диалога, а хочет навязывать только свою точку зрения, что мы должны сделать? В условиях ограниченных ресурсов, в условиях продолжающейся войны? Обращаться с ними как с сумасшедшими. Это все очень не вовремя – все эти инсинуации. Потому что сейчас перед нами стоит главный вопрос – вопрос о существовании украинского государства", - добавил историк
Напомним, в 1943 году произошел конфликт между украинцами и колонистами-поляками на Волыни, в результате которого погибло большое количество мирных жителей с обеих сторон. Польша и пророссийская пропаганда называет эти события "волынской резней".
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против вступления Украины в Евросоюз, поскольку в Варшавы есть свои интересы. Навроцкий уточнил, что под "своими интересами" имеет ввиду вопрос Волынской трагедии.
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