Историк пояснил, почему политики в Польше спекулируют на теме Волынской трагедии

Одним из трендов в Польше является нарастание нетерпимости к другим. В условиях поляризации польского общества одни популисты борются с другими.

"Польские политики вместо того, чтобы разминировать общее прошлое, пытаются вставлять пальцы истории в дверь, зажимать эту дверь и смотреть: а что же будет дальше?! Здесь не надо ставить экспериментов: будет больно", - сказа он.

По его словам, сейчас Польша находится в двух трендах. Первый тренд – это рост ксенофобии по отношению к другим. За последние три года увеличилось неприятие других. К мигрантам, в том числе к украинским. Которые совсем не хотели выезжать, но оказались под бомбами и вынуждены были спасать свои жизни за пределами родной страны.

Второй современный тренд - это поляризация польского общества. Украинское общество находится в противоположном тренде – у нас мы видим мощный тренд к консолидации общества, считает Зинченко.

Спекуляции политиков

Как отметил Зинченко, эта история очень мифологизирована в коллективной памяти поляков.

"Этот конфликт памяти находится в горячей фазе. Я не вижу сейчас ни одного польского политика, который готов взять ответственное лидерство за то, чтобы разминировать эти мины нашего общего прошлого", - сказал он.

По его мнению, в Польше одни популисты борются с другими популистами, они вообще не мыслят категориями ответственного лидерства. "Пока популизм не обанкротится политически, никакого процесса взаимопонимания с Польшей не будет", - добавил историк.

По его словам, чтобы работать над такими вопросами, надо работать "в долгую". Создать группы историков, которые будут взаимодействовать и общаться на эту тему."Я был одним из участников создания этой группы. Польская сторона сделала все, чтобы в 2016 году эта группа историков перестала собираться. Это была исключительно политика на тот момент власти, которую сформировала партия "Право и справедливость"", -рассказал Зинченко.

"Если другая сторона не хочет диалога, а хочет навязывать только свою точку зрения, что мы должны сделать? В условиях ограниченных ресурсов, в условиях продолжающейся войны? Обращаться с ними как с сумасшедшими. Это все очень не вовремя – все эти инсинуации. Потому что сейчас перед нами стоит главный вопрос – вопрос о существовании украинского государства", - добавил историк