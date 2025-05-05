Историческая миссия: ветераны ГУР с ампутациями отправились на Эверест ради побратимов
Ветераны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины с ампутациями конечностей впервые в истории отправились на Эверест. Цель экспедиции - собрать средства на оборудование для преодоления фантомной боли у украинских военных с ампутациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу организаторов проекта Limitless в Instagram.
Чем важен поход ветеранов ГУР на Эверест
Ветераны ГУР, потерявшие конечности в результате войны, отправились в базовый лагерь Эвереста в рамках проекта Limitless - "Без границ".
Цель экспедиции - собрать (в партнерстве с реабилитационным центром UNBROKEN Ukraine) 3 миллиона гривен на оборудование для преодоления фантомной боли у украинских военных с ампутациями.
"Это мучительное и распространенное последствие ранений, которое усложняет жизнь даже после успешного протезирования", - отметили организаторы проекта.
Участники проекта доказывают: даже после тяжелых травм жизнь не заканчивается.
Примечательно, что такой поход осуществляется впервые в истории, ведь раньше украинцы с ампутациями на эту вершину не поднимались.
Кто именно стал героями миссии на Эверест
Героями, которые решили покорить Эверест, стали:
- ветеран спецподразделения ГУР МОУ "АРТАН" Иван Тарн, который потерял стопу во время боев за Бахмут;
- ветеран спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN", вице-чемпион мира по пара-джиу-джитсу Александр Дашко, который потерял конечность в боях за Харьковскую область.
Их миссия - не спортивное достижение, а социальный месседж, обращение к украинскому и мировому обществу.
"Мы не сломались. И хотим, чтобы мир это увидел. Каждый наш шаг - это не только подъем в горы, это подъем Украины на глазах у мира", - объяснил Тарн.
Дашко тем временем рассказал, что раньше был гражданским.
"Когда началась война - сменил рубашку на броник. У меня была тяжелая ампутация, но теперь я снова переодеваюсь - на этот раз в спортивное снаряжение, потому что иду на Эверест. Чтобы доказать: с ампутацией жизнь не закончилась", - поделился защитник Украины.
Кто сопровождает ветеранов ГУР в экспедиции
Согласно информации организаторов, команду ветеранов ГУР в экспедиции сопровождают:
- альпинисты и инструкторы Татьяна Яловчак и Тарас Позний;
- журналист, автор YouTube-канала "Бомбардир" Роман Бебех (представляет медийную команду проекта Limitless).
По его словам, присоединиться к проекту Limitless - это вызов, в котором есть важная социальная составляющая.
"Украинские воины никогда не боялись непростых задач. И наши герои Александр и Иван согласились на серьезное испытание, хотя многие отговаривали их это делать. Команда проекта сделает все от нас зависящее, чтобы интересно показать этот драматический челлендж и передать все самое интересное о наших героях", - рассказал специалист.
Он добавил, что это - не просто восхождение на Эверест. Это - история "о войне, тяжелых ранениях, реабилитации и готовности идти дальше, несмотря на тяжелые обстоятельства".
Фандрейзинг: как помочь собрать средства
Цель сбора: 3 000 000 гривен на закупку оборудования для уменьшения фантомной боли.
Приобщиться к нему можно:
- по ссылке на банку;
- по номеру карты: 4441 1111 2478 7494.
В рамках мероприятия состоится также розыгрыш призов:
- за донат от 50 гривен - участие в розыгрыше iPhone 16;
- за донат от 100 грн - участие в розыгрыше MacBook Pro 16.
Поэтому если донат - не с monobank - необходимо указать в назначении платежа свой номер телефона.
Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство Непала разрабатывает новые условия для тех, кто стремится покорить самую высокую вершину планеты - Эверест. Отныне доступ к горе может стать более избирательным - разрешение на восхождение будут получать только определенные альпинисты.
Читайте также, как Непал поднял стоимость восхождения на Эверест.
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