Историческая миссия: ветераны ГУР с ампутациями отправились на Эверест ради побратимов

Ветераны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины с ампутациями конечностей впервые в истории отправились на Эверест. Цель экспедиции - собрать средства на оборудование для преодоления фантомной боли у украинских военных с ампутациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу организаторов проекта Limitless в Instagram.

Чем важен поход ветеранов ГУР на Эверест

Ветераны ГУР, потерявшие конечности в результате войны, отправились в базовый лагерь Эвереста в рамках проекта Limitless - "Без границ".

Цель экспедиции - собрать (в партнерстве с реабилитационным центром UNBROKEN Ukraine) 3 миллиона гривен на оборудование для преодоления фантомной боли у украинских военных с ампутациями.

"Это мучительное и распространенное последствие ранений, которое усложняет жизнь даже после успешного протезирования", - отметили организаторы проекта.

Участники проекта доказывают: даже после тяжелых травм жизнь не заканчивается.

Примечательно, что такой поход осуществляется впервые в истории, ведь раньше украинцы с ампутациями на эту вершину не поднимались.

Кто именно стал героями миссии на Эверест

Героями, которые решили покорить Эверест, стали:

ветеран спецподразделения ГУР МОУ "АРТАН" Иван Тарн, который потерял стопу во время боев за Бахмут;

ветеран спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN", вице-чемпион мира по пара-джиу-джитсу Александр Дашко, который потерял конечность в боях за Харьковскую область.

Их миссия - не спортивное достижение, а социальный месседж, обращение к украинскому и мировому обществу.

"Мы не сломались. И хотим, чтобы мир это увидел. Каждый наш шаг - это не только подъем в горы, это подъем Украины на глазах у мира", - объяснил Тарн.

Дашко тем временем рассказал, что раньше был гражданским.

"Когда началась война - сменил рубашку на броник. У меня была тяжелая ампутация, но теперь я снова переодеваюсь - на этот раз в спортивное снаряжение, потому что иду на Эверест. Чтобы доказать: с ампутацией жизнь не закончилась", - поделился защитник Украины.

Кто сопровождает ветеранов ГУР в экспедиции

Согласно информации организаторов, команду ветеранов ГУР в экспедиции сопровождают:

альпинисты и инструкторы Татьяна Яловчак и Тарас Позний;

журналист, автор YouTube-канала "Бомбардир" Роман Бебех (представляет медийную команду проекта Limitless).

По его словам, присоединиться к проекту Limitless - это вызов, в котором есть важная социальная составляющая.

"Украинские воины никогда не боялись непростых задач. И наши герои Александр и Иван согласились на серьезное испытание, хотя многие отговаривали их это делать. Команда проекта сделает все от нас зависящее, чтобы интересно показать этот драматический челлендж и передать все самое интересное о наших героях", - рассказал специалист.

Он добавил, что это - не просто восхождение на Эверест. Это - история "о войне, тяжелых ранениях, реабилитации и готовности идти дальше, несмотря на тяжелые обстоятельства".

Фандрейзинг: как помочь собрать средства

Цель сбора: 3 000 000 гривен на закупку оборудования для уменьшения фантомной боли.

Приобщиться к нему можно:

по ссылке на банку;

по номеру карты: 4441 1111 2478 7494.

В рамках мероприятия состоится также розыгрыш призов:

за донат от 50 гривен - участие в розыгрыше iPhone 16;

за донат от 100 грн - участие в розыгрыше MacBook Pro 16.

Поэтому если донат - не с monobank - необходимо указать в назначении платежа свой номер телефона.