В історичних центрах українських міст будуватимуть лише підземні паркінги, - Мінрегіон

Фото: Поділ (РБК-Україна)

В історичних центрах міст повинно поменшати припаркованих машин

Нові державні будівельні норми (ДБН), що вступили у дію з 1 вересня 2018 року, містять норму про те, що в межах територій з пам’ятками культури та в районах з історичною забудовою повинні проектуватися виключно підземні автостоянки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

Крім того, згідно з цими ДБН, при розміщенні об’єктів, у тому числі, при будівництві багатоквартирних житлових будинків, у центральних, історично сформованих районах найкрупніших, крупних та великих міст повинні також повинні проектуватися лише підземні гаражі, повідомили у Мінрегіоні.

Як зазначили у міністерстві, такі зміни сприятимуть створенню комфортних умов для пішоходів та водіїв, а також підвищенню естетичного вигляду міст за рахунок звільнених від надмірної кількості припаркованих машин.

Нагадаємо, що згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.