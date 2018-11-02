ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В історичних центрах українських міст будуватимуть лише підземні паркінги, - Мінрегіон

Новини » Нерухомість    02.11.2018 - 15:00
Фото: Поділ (РБК-Україна)
Фото: Поділ (РБК-Україна)

В історичних центрах міст повинно поменшати припаркованих машин

Нові державні будівельні норми (ДБН), що вступили у дію з 1 вересня 2018 року, містять норму про те, що в межах територій з пам’ятками культури та в районах з історичною забудовою повинні проектуватися виключно підземні автостоянки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

Крім того, згідно з цими ДБН, при розміщенні об’єктів, у тому числі, при будівництві багатоквартирних житлових будинків, у центральних, історично сформованих районах найкрупніших, крупних та великих міст повинні також повинні проектуватися лише підземні гаражі, повідомили у Мінрегіоні.

Як зазначили у міністерстві, такі зміни сприятимуть створенню комфортних умов для пішоходів та водіїв, а також підвищенню естетичного вигляду міст за рахунок звільнених від надмірної кількості припаркованих машин.

Нагадаємо, що згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

На зупинках громадського транспорту встановлять стовпчики від наїзду У Мінрегіоні підготували нові умови знесення п'ятиповерхівок
Новини України строительствонедвижимость
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся