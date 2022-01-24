Історичні мінімуми. "Газпром" заявив про вичерпання запасів газу в Європі

Згідно з даними "Газпрому", європейські країни, нібито, вже відібрали більше 70% закачаного у літній сезон газу. Заявили про "історичний мінімум".

"За даними Gas Infrastructure Europe, на 22 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах на 26% (на 14,9 мільярда кубометрів) менший за тогорічний рівень. Відібрано вже понад 70% від обсягу газу, закачаного в літній сезон", - відзначає "Газпром".

Як стверджує російська газовидобувна монополія, станом на сьогодні, відбір досяг 71,8%, тобто 34,3 млрд кубометрів, що є нижче за мінімальні показники на 22 січня.