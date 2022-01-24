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Історичні мінімуми. "Газпром" заявив про вичерпання запасів газу в Європі

Автор: Сергій Пишкін

У "Газпромі" заявили про вичерпання літніх запасів газу в Європі. Нібито, було використано більше 70%

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

Згідно з даними "Газпрому", європейські країни, нібито, вже відібрали більше 70% закачаного у літній сезон газу. Заявили про "історичний мінімум".

"За даними Gas Infrastructure Europe, на 22 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах на 26% (на 14,9 мільярда кубометрів) менший за тогорічний рівень. Відібрано вже понад 70% від обсягу газу, закачаного в літній сезон", - відзначає "Газпром".

Як стверджує російська газовидобувна монополія, станом на сьогодні, відбір досяг 71,8%, тобто 34,3 млрд кубометрів, що є нижче за мінімальні показники на 22 січня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Нафтогаз" має намір відновити імпорт газу.

Водночас РБК-Україна розповідало й про те, що без необхідних обсягів імпорту дефіцит газу у поточному опалювальному сезоні може перевищити 1 млрд кубометрів.

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ГазЄвропа