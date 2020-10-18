Закінчився термін збройового ембарго проти Ірану

Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

Збройне ембарго щодо Ірану перестає діяти з 18 жовтня. Тепер країна може продавати та купувати озброєння.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ірану.

Також з цього дня перестають діяти введені раніше проти низки іранських військових і цивільних посадових осіб заборони на в'їзд на території держав-членів ООН і транзит через них, заявили МЗС Ірану.

"Всі обмеження щодо передачі озброєнь, пов'язаної з цим діяльності, а також стосовно надання фінансових послуг Ірану та Іраном автоматично перестають діяти", - повідомили в дипвідомстві.

Ядерна угода з Іраном, також відома як Спільний комплексний план дій (СКПД), була укладена у 2015 році між Тегераном і "шісткою" міжнародних перемовників - Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією.

Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо визнає, що умови угоди порушені.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було припинено.

Раніше Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану.

Відзначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася від ядерної угоди з Іраном, яка була покликана перешкодити Тегерану розробити ядерну зброю, частково аргументуючи це тим, що обмеження на ядерну діяльність Ірану були недостатніми.