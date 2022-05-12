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Злякався перевірки. В Одеській області місцевий житель відкрив стрілянину по поліцейських

Фото: В Одеській області місцевий житель відкрив стрілянину по поліцейських (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В одному з населених пунктів прилеглого до кордону з Придністров’ям Роздільнянського району 73-річний чоловік вистрілив у правоохоронців з мисливської рушниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції України.

У Роздільнянському районі співробітники СБУ, Нацгвардії та Нацполіції проводили контрдиверсійні бойові заходи з метою виявлення людей, які мали відношення до криміналітету РФ.

Як розповіли в Нацполіції, під час відпрацювання однієї з адрес власник оселі, коли побачив наближення до двору представників спецслужб, вистрілив у поліцейського з гладкоствольної мисливської рушниці.

В ході затримання підозрюваного поранення отримала його дружина. Жінка до прибуття медиків померла від крововтрати, поліцейського доправили до лікарні й прооперували. Чоловік потребує переливання крові.

Раніше ми повідомляли, що у Києві під час виконання службових обов'язків двоє патрульних отримали поранення.

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