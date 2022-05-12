Злякався перевірки. В Одеській області місцевий житель відкрив стрілянину по поліцейських

У Роздільнянському районі співробітники СБУ, Нацгвардії та Нацполіції проводили контрдиверсійні бойові заходи з метою виявлення людей, які мали відношення до криміналітету РФ.

Як розповіли в Нацполіції, під час відпрацювання однієї з адрес власник оселі, коли побачив наближення до двору представників спецслужб, вистрілив у поліцейського з гладкоствольної мисливської рушниці.

В ході затримання підозрюваного поранення отримала його дружина. Жінка до прибуття медиків померла від крововтрати, поліцейського доправили до лікарні й прооперували. Чоловік потребує переливання крові.