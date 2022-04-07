Окупанти використовують трупи як декорації, як пропагандистський реквізит, - Зеленський

"Почалися роботи з розбору в Бородянці. Там ще страшніше. Ще більше жертв, а що буде, коли світ дізнається всю правду про те, що військові РФ накоїли в Маріуполі. Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив у Бучі. Така ж жорстокість, такі ж злочини", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, з'явилася інформація про те, що російські пропагандисти готують дзеркальну відповідь на те, що сталося в Бучі. Вони збираються так показати жертви в Маріуполі ніби це зробили не російські військові, а українські захисники.

Для цього окупанти збирають трупи, вивозять їх, і можуть використовувати в тих місцях, де розроблені пропагандистські сценарії.

"Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це окремий військовий злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність", - зазначив президент.