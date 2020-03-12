Іспанський міністр заразився коронавірусом

В Іспанії у міністра з питань рівності Ірене Монтеро діагностували коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LeFigaro.

Повідомляється, що після позитивного результату Монтеро на вірус перевірять всіх членів іспанського уряду.

Також на карантин відправився компаньйон Монтеро - лідер радикальної лівої партії "Подемос" і віце-президент уряду Пабло Іглесіас. Результатів тестів ще немає.

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у члена Конгресу Іспанії і генерального секретаря ультраправої партії Vox Хав'єра Ортеги Сміта.

Всього в Іспанії підтверджено понад 2,2 тис. випадків зараження коронавірусом, 55 людей померли. Зазначимо, що ще позавчора ці цифри були у два рази меншими.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у кількох високопоставлених чиновників Франції, зокрема - у міністра культури Франції Франка Рістера. Також на ймовірне зараження коронавірусом перевірять керівника адміністрації президента Франції Патріка Стрзода. На даний момент він очікує результатів тесту.