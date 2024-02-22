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Испанские спецслужбы убеждены, что за убийством пилота Ми-8 стоит Москва, - СМИ

Фото: российский летчик Максим Кузьминов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Испанские спецслужбы убеждены, что за убийством российского летчика Максима Кузьминова, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и сбежал в Украину, стоит Москва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Издание отмечает, что публично правительство Испании очень осторожно комментирует ситуацию, особенно по поводу возможной причастности РФ. Но, по данным El Pais, испанские спецслужбы не сомневаются, что за убийством пилота стоит Кремль.

"Мы должны позволить Гражданской гвардии выполнять свою работу и продвигать расследование", - заявила спикер правительства Пилар Аллегриа.

Источники издания среди дипломатов отмечают, что дело "очень серьезное", несмотря на то, что испанские правоохранители все еще ищут доказательства. Если причастность российских властей подтвердится, говорят источники, Испания даст "решительный ответ".

Гибель пилота РФ

Напомним, 19 февраля в испанских СМИ начала появляться информация о том, что еще 13 февраля в Аликанте было обнаружено тело российского пилота Максима Кузьминова. Он в августе 2023 года похитил вертолет Ми-8 и сдался украинским военным.

Позже в ГУР подтвердили, что погибший - это летчик из РФ Максим Кузьминов.

Испанские СМИ пишут, что пилот был убит "профессионалами". Они следили за ним с помощью камер наблюдения.

 

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