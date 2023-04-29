В Испании осудили джихадистов, которые хотели совершить теракты на российских объектах

Национальный суд Испании осудил четырех членов террористической ячейки ИГИЛ в Барселоне, которые собирались совершить нападения на российские объекты в Каталонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

Суд приговорил лидера ячейки Раба Хаджераса к десяти годам заключения, а трех других членов к восьми. По данным следствия, террористы учились использовать взрывчатку и ножи, чтобы совершать массовые нападения с целью получения военных материалов.

После Хаджераса начал определять возможные цели для этого - в его перечень в основном входили российские объекты в столице Каталонии. Согласно приговору выбор именно таких объектов не был случайным, а "соответствовал принципам деятельности ИГИЛ", которая в 2016 году поднимала тему "начала священной войны" против РФ.