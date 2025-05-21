В Испании застрелили Андрея Портнова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники РБК-Украина в Силах безопасности и обороны подтвердили информацию о том, что погибшим является именно Портнов.

Что известно

Полиция получила сообщение о стрельбе в 08:15 по киевскому времени. Неизвестный стрелок или стрелки убили мужчину у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.

Согласно данным источников Reuters, которые являются близкими к расследованию, речь идет о Портнове.

Другие же СМИ пишут, что бывший политик перед смертью вел своих детей в школу.

Дополнительные убийства

Согласно данным источников EL PAIS, погибший ехал в "Мерседесе", перед тем как на него неожиданно напали двое или трое нападавших. Всего было произведено пять выстрелов в голову и спину. Сейчас устанавливается тип оружия.

Как пишет EL MUNDO, во время стрельбы одна из пуль попала в шею погибшего, а после падения на землю - его добили выстрелом в голову.

"Преступник, высокий худой мужчина, находится в розыске после того, как он застрелил жертву и скрылся через Каса-де-Кампо", - добавляет издание.

Кто такой Андрей Портнов

Портнов родился 27 октября 1973-го в Луганске. Получил высшее образование в Восточноукраинском государственном университете.

В 2006-м стал народным депутатом V созыва от "Блока Юлии Тимошенко" ("БЮТ"). Во время досрочных парламентских выборов повторно прошел в Верховную Раду по списку "БЮТ" и вошел в комитет парламента по вопросам правосудия.

В 2008-м занял должность заместителя председателя фракции "БЮТ".

Позже стал членом ВО "Батькивщина" и возглавил юридический департамент "БЮТ".

С апреля 2010-го возглавил должность заместителя главы администрации президента Сергея Левочкина, но в апреле 2011-го попал под сокращение и был переведен на должность советника президента - руководителя главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента.

16 января 2013-го Портнова назначили советником президента Виктора Януковича, а уже через год - первым заместителем главы Администрации президента Украины.

26 февраля 2014-го Портнов был уволен указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. В конце того же месяца политик сбежал из Украины и поселился в России. Позже переехал в Вену.

В 2019-м Портнов вернулся в Украину, но в конце концов снова сбежал после начала полномасштабной войны.