В Испании после смертельного наводнения вспыхнули протесты

Тысячи человек вышли на демонстрацию в Валенсии. Протесты являются ответом на то, как региональные власти справились с разрушительными наводнениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время последней демонстрации из-за наводнений протестующие заполнили центр Валенсии, требуя отставки лидера регионального правительства Карлоса Масона и скандируя "Убийцы!".
"Наши руки запятнаны грязью, ваши - кровью", - написано на одном из баннеров.
В знак протеста некоторые демонстранты выбросили грязные сапоги у здания совета.
Жители пострадавших районов обвиняют Мейсона в том, что он подал тревогу слишком поздно, в 20:00 29 октября, когда вода уже залила многие близлежащие города и деревни.
Руководитель Валенсии сказал, что он бы подал тревогу раньше, если бы власти были уведомлены о серьезности ситуации официальным органом мониторинга воды.
Заметим, что недавние наводнения унесли жизни более 220 человек во время одного из самых страшных стихийных бедствий в Европе за десятилетие.
Напомним, что ранее мы писали, что в Испании разъяренная толпа забрасывала монархов грязью в эпицентре наводнения. Местные жители выражали недовольство тем, что представители власти прибыли с официальным визитом только через шесть дней после трагедии и критиковали чиновников за задержку в оказании помощи пострадавшим.
Мы также сообщали, что число жертв наводнения в Испании продолжает расти. Местные службы проводят работы по ликвидации последствий непогоды.
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