В Испании после смертельного наводнения вспыхнули протесты

Тысячи человек вышли на демонстрацию в Валенсии. Протесты являются ответом на то, как региональные власти справились с разрушительными наводнениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время последней демонстрации из-за наводнений протестующие заполнили центр Валенсии, требуя отставки лидера регионального правительства Карлоса Масона и скандируя "Убийцы!".

"Наши руки запятнаны грязью, ваши - кровью", - написано на одном из баннеров.

В знак протеста некоторые демонстранты выбросили грязные сапоги у здания совета.

Жители пострадавших районов обвиняют Мейсона в том, что он подал тревогу слишком поздно, в 20:00 29 октября, когда вода уже залила многие близлежащие города и деревни.

Руководитель Валенсии сказал, что он бы подал тревогу раньше, если бы власти были уведомлены о серьезности ситуации официальным органом мониторинга воды.

Заметим, что недавние наводнения унесли жизни более 220 человек во время одного из самых страшных стихийных бедствий в Европе за десятилетие.