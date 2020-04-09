Іспанія заявила про досягнення піку заражень коронавірусом

Країна готується до поступового повернення до нормального життя
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про досягнення піку захворювань коронавірусом у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, Іспанія найближчим часом почне поступово пом'якшувати карантинні заходи, запроваджені для зупинки поширення вірусу.
"Ми досягли піку, і тепер починається деескалація", - заявив Санчес перед майже порожнім іспанським парламентом, оскільки більшість законодавців працюють з дому.
Санчес розповів, що його уряд працює над планом повернення Іспанії до нормального життя, при цьому додавши, що "ми навіть не можемо знати, до якої нормальності ми повертаємося".
Наразі Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом. Станом на 9 квітня, відомо про понад 148 тис. випадків інфікування і майже 15 тис. смертельних випадків.
Нагадаємо, раніше про можливість часткового пом'якшення карантину заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.
Водночас, Франція поки не планує скасовувати карантин в країні, більше того - думає над продовженням протиепідемічних заходів після 15 квітня.