Іспанія заявила про досягнення піку заражень коронавірусом

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про досягнення піку захворювань коронавірусом у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, Іспанія найближчим часом почне поступово пом'якшувати карантинні заходи, запроваджені для зупинки поширення вірусу.

"Ми досягли піку, і тепер починається деескалація", - заявив Санчес перед майже порожнім іспанським парламентом, оскільки більшість законодавців працюють з дому.

Санчес розповів, що його уряд працює над планом повернення Іспанії до нормального життя, при цьому додавши, що "ми навіть не можемо знати, до якої нормальності ми повертаємося".

Наразі Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом. Станом на 9 квітня, відомо про понад 148 тис. випадків інфікування і майже 15 тис. смертельних випадків.

Нагадаємо, раніше про можливість часткового пом'якшення карантину заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Водночас, Франція поки не планує скасовувати карантин в країні, більше того - думає над продовженням протиепідемічних заходів після 15 квітня.