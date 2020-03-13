Іспанія ввела надзвичайний стан через коронавірус

Влада Іспанії оголосила в країні режим надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в Іспанії заразилися майже 3 тисячі осіб. Від інфекції померли 84 іспанці.

Раніше вірус діагностували в іспанського міністра з питань рівності Ірене Монтеро. На карантин також відправився її соратник, віце-президент уряду Пабло Іглесіас. Також коронавірус виявили у члена Конгресу Іспанії та генерального секретаря ультраправої партії Vox Хав'єра Ортеги Сміта.

Через спалах інфекції в Іспанії скасували футбольний чемпіонат вищої ліги (La Liga).

Нагадаємо, надзвичайний стан через коронавірус вже ввели кілька європейських країн, зокрема, Болгарія, Чехія, Латвія та Естонія.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України закликало утриматися від поїздок до 11 країн через поширення нового типу коронавірусу COVID-19. Серед них є Іспанія.