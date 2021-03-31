Іспанія розширила застосування вакцини від AstraZeneca

Перед цим в Іспанії, як і низці інших країн, вакцину пропонували лише людям віком 18-65 років - через те, що спершу було недостатньо інформації про її дію на людей зі старших вікових груп.

Як повідомляється, уряд таким чином вирішить проблему з "критичними працівниками" віком від 65 років, оскільки вони не могли щепитися препаратом AstraZeneca, але й не входили до вікових груп, для яких вже доступні вакцини компаній Pfizer-BioNTech та Moderna. Наразі в Іспанії цими препаратами вакцинують групу від 80 років, наступні на черзі - люди віком від 70 років.

Також відомо, що в країні загалом вже зробили 7,7 млн щеплень. Обидві дози вже отримали 2,6 млн осіб. В уряді сподіваються вакцинувати 70% дорослих осіб з 47 млн населення країни до кінця літа.