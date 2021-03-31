RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іспанія розширила застосування вакцини від AstraZeneca

Автор: Андрій Козловський

Іспанія вирішила розширити використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Відтепер в країні будуть вакцинувати працівників критичної інфраструктури, старших 65 років.

Про це повідомляє Reuters.

Перед цим в Іспанії, як і низці інших країн, вакцину пропонували лише людям віком 18-65 років - через те, що спершу було недостатньо інформації про її дію на людей зі старших вікових груп.

Як повідомляється, уряд таким чином вирішить проблему з "критичними працівниками" віком від 65 років, оскільки вони не могли щепитися препаратом AstraZeneca, але й не входили до вікових груп, для яких вже доступні вакцини компаній Pfizer-BioNTech та Moderna. Наразі в Іспанії цими препаратами вакцинують групу від 80 років, наступні на черзі - люди віком від 70 років.

Також відомо, що в країні загалом вже зробили 7,7 млн щеплень. Обидві дози вже отримали 2,6 млн осіб. В уряді сподіваються вакцинувати 70% дорослих осіб з 47 млн населення країни до кінця літа.

Нагадаємо, раніше міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилася дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження вступило в силу 31 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Іспанія
Читайте також
В Іспанії продовжили обмеження на в'їзд для громадян третіх країн
Іспанія заборонила використання вакцини AstraZeneca для людей старше 55 років
Прогноз погоди