ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іспанія підтримує введення "паспортів вакцинації" у ЄС

Автор: Юлія Струк

Іспанія підтримує ініціативу введення "паспортів вакцинації" у Європейському союзі. Міністр туризму країни Рейес Марото заявила, що це буде сприяти відновленню пересування.

Про це повідомляє lavanguardia.com.

Відзначимо, ініціатива належить владі Греції. Згідно з її пропозицією, ще до початку туристичного сезону в ЄС потрібно ввести єдиний цифровий сертифікат щеплення, щоб дати вакцинованим можливість вільно подорожувати.

"Іспанія закликає міжнародні організації встановити загальні протоколи, які гарантують безпечне пересування... Це гарна новина як демонстрація нашого багатостороннього компромісу. Це могло б сприяти відновленню пересування на європейському рівні", - заявила іспанський міністр.

Популярні новини

Однак уряди Франції і Румунії вже виступили проти такого рішення.

Нагадаємо, Рада Європи обговорить питання введення сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Засідання пройде у четвер, 21 січня.

В ЄС вважають, що початок вакцинації відкриває дискусію навколо введення відповідних сертифікатів.

Як писало РБК-Україна, глава Євроради Шарль Мішель виступив за проведення дебатів про сертифікати про вакцинацію від коронавірусу в країнах ЄС. Водночас він бачить небезпеку в занадто швидкому введенні такого заходу.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорти.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Іспаніявакцина от коронавирусаКоронавірус