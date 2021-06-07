RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іспанія відкриває кордони для вакцинованих туристів

Автор: Артур Родивилов

Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "та їхні сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження.

Про це заявив уряд у Мадриді, передає DW.

Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.

Іспанська туристична галузь розраховує на літній бізнес після декількох місяців локдауну - уряд сподівається, що цього року країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.

Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції, в 2019 році, згідно з офіційними даними, тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. Минулого року ця кількість скоротилася на 77%.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів.

РБК-Україна писало, що Швейцарія почне поширення COVID-сертифікатів наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус