Іспанія відкриває кордони для вакцинованих туристів

Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "та їхні сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження.
Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.
Іспанська туристична галузь розраховує на літній бізнес після декількох місяців локдауну - уряд сподівається, що цього року країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.
Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції, в 2019 році, згідно з офіційними даними, тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. Минулого року ця кількість скоротилася на 77%.
Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів.
РБК-Україна писало, що Швейцарія почне поширення COVID-сертифікатів наступного тижня.