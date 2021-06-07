Іспанія відкриває кордони для вакцинованих туристів

Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "та їхні сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження.

Про це заявив уряд у Мадриді, передає DW .

Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.

Іспанська туристична галузь розраховує на літній бізнес після декількох місяців локдауну - уряд сподівається, що цього року країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.

Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції, в 2019 році, згідно з офіційними даними, тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. Минулого року ця кількість скоротилася на 77%.